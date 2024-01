O corpo esquartejado do homem foi econtrado nesta quarta-feira na comunidade Raio do Sol, na zona norte

O corpo esquartejado de um homem identificado apenas como “Emerson” foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (24), na comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Antes de ser morto, o homem foi interrogado pelo “tribunal do crime”.

De acordo com as informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), a vítima estava enterrada em uma cova rasa cavada em uma área de mata. Além de sua cabeça, os seus dois braços também foram cortados. No vídeo garavdo antes de morrer, os criminosos mandam a vítima revelar o motivo de estar sendo punido.

“Então fala que tu é um traidor”, diz os criminosos.

“Eu sou traidor porque dei um irmão de camisa. Eu sou um covarde”, diz Emerson.

Em outra gravação, as imagens mostram o momento em que a cabeça do homem é cortada com um facão e os criminosos chegam a dar tapas no rosto dizendo “CPF cancelado.

Nesta quarta-feira (24), equipes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo.

Ainda não há informações se o motivo do esquartejamento foi um acerto de contas entre integrantes de facção. O caso será investigado pela Delegacia Especialziada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

D24am

