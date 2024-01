O presidente do Galvez, Igor Oliveira, definiu os preços dos ingressos para o confronto da Copa do Brasil Sub-17 contra o Real, de Roraima. A entrada inteira custará R$ 40,00 e a meia R$ 20,00.

“Fechamos os valores e contamos com a presença da torcida acreana. Nosso objetivo é passar de fase e por isso o apoio vai ser fundamental”, comentou Igor Oliveira.

No dia 28

A CBF confirmou o duelo entre Galvez e Real para o dia 28 de fevereiro, no Florestão. Contudo, o horário da partida ainda não foi definido.

Segue com preparação

O técnico Ico vem comandando treinamentos diários do Imperador visando a estreia no torneio nacional. O Galvez empatou com a Chapecoense por 2 a 2 , em Porto Acre, no primeiro amistoso da fase de preparação.

PHD Esporte Clube

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram