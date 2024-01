Após cerca de uma hora de trabalho, o boi foi retirado ileso e sem maiores danos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul realizou o resgate de um boi que caiu em uma fossa de uma residência no bairro Nova Olinda, próximo à cidade da Justiça, na tarde da segunda-feira (22/01). O animal, que pertence ao senhor Antonio Silva, estava bastante estressado e precisou ser retirado por uma rampa improvisada.

O cabo Ricardo, que comandou a operação, explicou que a ocorrência foi recebida por volta das 14 horas e que os bombeiros tiveram que abrir mão do uso do tripé de salvamento, que é uma ferramenta utilizada para elevar o animal até a superfície. Ele disse que foi necessário fazer um buraco ao redor da fossa e colocar um cabresto no boi para controlar a sua cabeça.

Após cerca de uma hora de trabalho, o boi foi retirado ileso e sem maiores danos. O proprietário do animal agradeceu aos bombeiros pela ação e pediu que Deus os abençoasse. Ele afirmou que o boi era um dos seus melhores e que ficou aliviado com o resgate.

Por Juruá24horas

