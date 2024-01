Após uma reunião na tarde desta quinta, 18, no Carlos Simão, o CEO do São Francisco, Wemerson Campos, divulgou os atletas do Sub-20 para compor o elenco profissional na fase de preparação visando a disputa do Campeonato Estadual. Os treinamentos começam na segunda, 22, em Rio Verde, Goiás, e os volantes Geovanni e Rodrigo Lamar, o meia Júlio César e o atacante Kawuan foram os escolhidos.

“Estamos seguindo o nosso planejamento. Esse trabalho de valorização da base será realizado de uma maneira mais intensa no São Francisco. Precisamos investir na formação”, declarou Wemerson Campos.

Embarcam no sábado

Os garotos embarcam no sábado, 20, para Rio Verde e estarão no início dos treinamentos.

“Ganhamos uma excelente oportunidade. Nossa diretoria montou um grupo para lutar pela conquista do título e fazer parte desse processo é importante”, afirmou o volante Rodrigo Lamar.

Grupo completo

Wemerson Campos garantiu o grupo completo no primeiro trabalho na segunda, no período da tarde.

“Todos os atletas chegaram em Rio Verde neste fim de semana. Na segunda, faremos uma reunião pela manhã e no período da tarde iremos começar a preparação”, comentou o CEO.

