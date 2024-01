Virgínia Fonseca publicou um vídeo mostrando a reação de Zé Felipe ao descobrir que será pai pela terceira vez. O registro foi publicado no canal do YouTube da influenciadora. As informações são do site metrópoles.

A influenciadora criou um contexto para contar a gravidez para o marido. Os dois sentaram na cama para responder perguntas de seus seguidores. Em um determinado momento, o amigo do casal leu um questionamento direcionado para Zé Felipe: “Zé, você quer que a Virgínia engravide neste ano?”.

Prontamente, o cantor respondeu: “Quero. Muito”. E foi, nesse momento, que a influencer mostrou o teste de gravidez positivo. Emocionado, ele lembra de um sonho e fica por alguns segundos admirando a comprovação, e com um sorriso, abraça, beija e se declara para a esposa.

Virgínia e Zé Felipe são pais das pequenas Maria Clara e Maria Flor.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

