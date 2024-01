Para promover entretenimento e o aquecimento da economia local, o governo do Acre irá realizar o Carnaval da Família do dia 9 ao dia 13 de fevereiro das 18h às 01h da manhã. O evento será na Gameleira e contará com 12 bandas locais.

Dentre as atrações da festividade está confirmada a participação dos artistas da cultura popular tradicional, que tocarão no domingo de carnaval. A programação completa será divulgada na próxima semana, após avaliação das bandas que concorrerão ao processo seletivo, que se encerra na próxima segunda, 22.

As bandas serão escolhidas durante um processo seletivo feito pela Fundação de Cultura Elias Mansour e que será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre. Estão envolvidos na promoção do evento a Comissão Organizadora e equipe técnica do governo.

Para definir as ações e alinhamento do evento, os organizadores Júlio Farias e Taiane Santos atuam na mobilização dos preparativos do Carnaval da Família.

“Estamos trabalhando junto com os gestores das secretarias e instituições de governo para promover um evento bonito e seguro para a população”, explica o coordenador Júlio Farias.

O Carnaval da Família contará com Segurança Pública e privada. O evento terá entre 80 e 150 seguranças por dia, além do apoio da Polícia Militar, Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) para garantir um carnaval seguro aos foliões.

Dentre as ações já realizadas em edição anterior, estão previstos os bailes Infantil e da Terceira Idade que tiveram grande adesão por parte da população e agregam todas as idades. E para garantir a oferta de alimentos e bebidas estarão presentes os feirantes da Economia Solidária.

Programação:

– Sexta: Bem-vindo à folia na gameleira / Baile da Terceira Idade / Ensaio dos Blocos / Bandas Locais / DJs

– Sábado: Baile Vermelho e Preto / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJs

– Domingo : Bloco de Sujos / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJs

– Segunda : Baile Verde Amarelo / Baile Infantil / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJ

– Terça-feira : Bye Bye Folia / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJs

Fhaidy Acosta Agência de Noticias do Acre

