Ao cumprir mandado de prisão, Polícia Civil encontra variedade de entorpecentes com traficante em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes que atuam em Cruzeiro do Sul, prendeu na manhã desta terça-feira, 16, um homem, das iniciais M. V. O., conhecido como “rato”, de 42 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas na região do Vale do Juruá.

A prisão foi mais um trabalho exitoso do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), que tem apresentado excelentes resultados na luta contra o tráfico nos últimos meses em Cruzeiro do Sul.



Os policiais foram em diligência, na manhã de hoje, cumprir um mandado de prisão contra o traficante, e ao chegarem no local, se depararam com uma razoável quantidade de drogas acondicionadas em uma caixa térmica. O traficante assumiu que a droga era dele, e desta forma foi preso em flagrante delito.

No ato da prisão do investigado, os policiais encontraram no interior no imóvel: uma barra de uma substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína; um invólucro plástico contendo em seu interior um pó esbranquiçado também aparentando ser cocaína, uma balança de precisão, um dichavador contendo quatro porções de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha e a quantia de R$ 1.731,00 em espécie.

Desta forma, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão que se encontrava em aberto, além de prender o homem em flagrante pela posse da droga. Na sequência o autor foi conduzido com sua integridade à Delegacia Geral de Polícia Civil para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

Assessoria/ PCAC

