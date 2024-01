Uma jovem de 19 anos morreu após ter 80% do corpo queimado enquanto fumava narguilé. Gabriela Eloá Morais ficou internada durante 20 dias e morreu na noite de domingo (14), na cidade de Ribeirão Preto em São Paulo.

O acidente que deixou a jovem queimada ocorreu no Natal. Gabriela estava reunida com os amigos, quando um deles que estava embriagado arremessou um galão de etanol contra o acendedor do narguilé, que explodiu.

O fogo atingiu o grupo, e três deles precisaram de atendimento médico. A jovem foi a mais afetada pelas chamas e estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por Carol Machado

