Na noite da última sexta-feira, 29, uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou uma motocicleta roubada, no bairro Canaã. Na manhã de sábado, 30, uma equipe de Senador Guiomard recuperou, no bairro Vila Acre, um veículo que acabara de ser roubado por uma dupla armada.

A motocicleta havia sido roubada por um trio, que também subtraiu da vítima um celular, dinheiro e uma aliança de casamento.

Os militares conseguiram rastrear o veículo e o encontraram escondido numa zona de mata, no bairro Canaã, porém ninguém foi encontrado nos arredores.

O carro foi tomado da vítima nas imediações do ramal Bom Futuro, próximo a uma área de campo aberto, na manhã deste sábado. A guarnição encontrou o proprietário, que já havia localizado o veículo abandonado, próximo ao ramal da Casa da Sogra.

Ambos os veículos recuperados foram entregues na delegacia para posterior devolução aos donos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

