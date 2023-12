A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa concluiu nesta sexta-feira, 29, o inquérito que investigava o assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros. O crime, ocorrido em 20 de maio de 2021, teve como desfecho o indiciamento de oito envolvidos, entre mandantes e executores.

O ex-prefeito, Gedeon Barros, de 52 anos, foi vítima de um crime de pistolagem, sendo executado a tiros no Estacionamento da SUFRAMA, no 2º Distrito da Cidade. O relatório do inquérito, com quase 800 folhas, foi encaminhado por malote digital ao cartório da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Cinco dos acusados estão atualmente detidos, incluindo o empresário Carmélio da Silva Bezerra e o ex-secretário de esportes Mazinho Mariano, apontados como mandantes. Os executores diretos e um terceiro envolvido na logística do crime também foram indiciados. Três suspeitos têm prisões preventivas decretadas.

Após o recesso judiciário, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público do Acre, que analisará o processo para oferecer a denúncia. A defesa dos acusados ainda não se manifestou sobre a conclusão do inquérito. O coordenador da Delegacia de Homicídios ressaltou que, embora o inquérito esteja finalizado, novas prisões ou ações não estão descartadas.

Por AcreOnline.net

