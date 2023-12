Dos 697 candidatos, 229 são da carreira de auditor-fiscal e os 468 restantes são do cargo de analista-tributário

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 697 candidatos aprovados no concurso da Receita Federal. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (28/12), no Diário Oficial da União (DOU), e está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora https://conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22.

Dos 697 cargos, 229 são da carreira de auditor-fiscal e os 468 restantes são do cargo de analista-tributário. A posse está marcada para a data provável de 2 de janeiro de 2024, segundo documento divulgado pela FGV.

O edital ofertou 699 oportunidades, sendo 230 para a carreira de auditor e outras 469 para o cargo de analista. Das vagas imediatas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% são reservadas a pessoas com deficiência (PcDs) e 20% aos que concorrerem pelas cotas para negros.

O certame registrou mais de 150 mil inscritos. Para a carreira de analista, foram 102.856 inscrições. Já o cargo de auditor contabilizou 53.517 inscrições. Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 21 mil (auditor) e R$ 11,6 mil (analista). As provas do certame (objetiva e discursiva) foram aplicadas em março deste ano, em todo o país.

Por O Eu Estudante

