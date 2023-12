Um homem identificado como José Vaz da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (29) no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), uma guarnição da Polícia Militar (PM-AC) foi acionada para atender a ocorrência de suposto disparo de arma de fogo.

Ao chegarem no local, mais precisamente na Travessa Edmundo Pinto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava atendendo a vítima e, no local, atestaram o óbito do homem. Ele estava caído em via pública, na encruzilhada da via.

A informação é de que foram dois tiros contra José. Ainda de acordo com o Copom, populares afirmam ainda que após os disparos, um carro de cor vermelha saiu em alta velocidade em direção à rodovia BR-364.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo. As informações preliminares são de que a vítima foi alvejada diversas vezes no tórax e na mão esquerda.

Por g1 AC

