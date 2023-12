Uma arraia foi encontrada morta em uma praia da ilha australiana de K’gari, com duas mordidas enormes nas laterais do corpo. Uma foto da ocorrência foi compartilhada no Facebook e serviu de alerta aos banhistas que desejam se aventurar nos mares da região.

Em entrevista ao Yahoo News Austrália, o professor de ciências ambientais Daryl McPhee, da Universidade Bond, arriscou um palpite do que pode ter acontecido com a criatura marinha em questão.

“Há uma grande variedade de espécies de tubarões, e várias delas gostam realmente de comer arraias”, explicou o acadêmico.

McPhee acrescenta que situações desse tipo não são raras na natureza. “A maioria das espécies de tubarões é oportunista”, explicou. Para o professor, caso a arraia não tivesse chegado à costa, teria sido totalmente consumida pelo predador.

Ele também aproveitou a situação para alertar os turistas locais: “A única razão pela qual não houve muitas mordidas de tubarão [na região] é porque simplesmente não há muitas pessoas que nadam por lá. Então, quanto mais nadarmos, mais mordidas eu esperaria ver”.

O Yahoo News Austrália reforça que o lazer na região não é recomendado pelas autoridades.

Por R7

