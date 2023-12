O governo do Estado, por meio doDepartamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), recebeu nesta quinta-feira, 28, mais R$ 9.099.364,20 para serem investidos na implantação e a pavimentação de 17,5 km da Estrada da Variante (AC-380), do entroncamento até a BR-317, em Xapuri.

“Essa é uma prova de como a união gera bons frutos. São 17 quilômetros de estrada e obras que estão gerando trabalho e renda. As obras precisam de um gás ainda maior. Vamos reforçar nosso compromisso com as empresas responsáveis e assim melhorar a infraestrutura do município, movimentando a economia, aproveitando o nosso verão”, destaca o governador Gladson Cameli.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021. Nesta quinta-feira, 28, foi anunciada, pelo governo federal, a liberação da última parcela dos recursos, frutos de convênios da autarquia com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

A pavimentação da Estrada da Variante é uma das obras estratégicas do mandato do governador Gladson Cameli, que firmou compromisso com a comunidade para sua execução. Os trabalhos na Estrada da Variante atingiram 80% de conclusão e estão sendo executados pelo Consórcio Laranjeiras, formado pelas empresas MSM – Pedra Norte e Marts Transportes.

O governo segue investindo para melhorar a vida dos acreanos.

Por Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

