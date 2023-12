O Cruzeiro tem um novo técnico em sua lista de monitoramento para a próxima temporada. Trata-se do argentino Nicolás Larcamón, que foi demitido do León, do México, na última sexta-feira (15/12). Assim, o desligamento ocorreu depois de sua equipe sofrer uma derrota para o Urawa Reds, do Japão, que custou a eliminação no torneio. A propósito, o comandante corresponde ao perfil ideal traçado pela Raposa. No caso, um estilo de futebol com intensidade e ofensivo, utilizando elenco com pequeno orçamento.

Além disso, a equipe mineira possui como outros candidatos a treinador os argentinos Fernando Gago e Gabriel Milito, além do brasileiro Thiago Carpini.

Larcamón afirmou que ainda está em Jeddah, na Arábia Saudita, onde ocorre o Mundial de Clubes. Assim, em entrevista à ‘Itatiaia’, ele declarou que analisará propostas apenas depois de voltar para casa.

“Estou resolvendo a questão da minha saída do León. Por isso, não tenho nada a dizer neste momento sobre meu futuro”, declarou.

Pontos que despertaram o interesse do Cruzeiro

– Desempenho com protagonismo, priorizando a posse de bola

– Preferência por futebol ofensivo

– Grande experiência com elencos e investimentos pequenos ou médios

– Fortalecimento das virtudes dos jogadores do grupo

– Boa relação com o grupo de trabalho e jogadores

– Defesa da aplicação de tecnologia no trabalho

Passagem de destaque no México

O comandante argentino fez bons trabalhos no México com passagens por Puebla e León. Assim, ele se destacou pelo estilo ofensivo. Inclusive, é considerado uma espécie de Fernando Diniz no México.

Larcamón viveu no León o auge de sua carreira. Afinal, ele levou o time ao inédito título da Liga dos Campeões da Concacaf, a maior conquista do clube até o momento. Dessa forma, foi esse título que permitiu à equipe mexicana disputar a atual edição do Mundial de Clubes da Fifa, na Arábia Saudita.

Nicolás deixou o curso de arquitetura para tentar realizar o sonho de virar treinador. Seus primeiros passos no futebol foram nas categorias de base do pequeno Nuevas Chicago, Los Andes, em Banfield. E suas inspirações são Alejandro Sabella, Marcelo Bielsa e Gallardo.

Primeira oportunidade em um time profissional

A sua primeira chance em uma equipe principal foi no Anzoátegui, da Venezuela, em 2016, quando tinha 33 anos. Em seguida, ele mudou de ares, indo para o Chile após dois anos. Lá trabalhou no Antofagasta, Huachipato – onde dirigiu o Soteldo – e Curicó Unido. Seus bons resultados lhe renderam uma indicação ao Puebla, do México, pelo técnico Jaime Lozano em 2020.

Em território mexicano, sua carreira despontou. Afinal, em sua primeira competição à frente do Puebla, Lamarcón chegou à semifinal do torneio Clausura. Tal resultado não ocorria há 11 anos. Contudo, os resultados expressivos não foram o principal destaque , mas sim o bom futebol, que surpreendeu a mídia e os torcedores.

“La Franja (apelido do Puebla) se converteu em um dos times protagonistas do futebol mexicano desde a chegada de Nicolás Larcamón ao banco devido ao impacto do técnico argentino”, classificou a ‘ESPN’ do México.

Do mesmo modo, o portal ‘VAR Deportivo’ caracterizou Nicolás como “especialista em trabalhar em clubes com orçamentos pequenos e médios, o que não é pouca coisa quando o dinheiro cada vez mais determina os times que serão protagonistas”.

Confronto com velho conhecido do Cruzeiro

Ainda quando trabalhava no Puebla, Lamarcón enfrentou Paulo Pezzolano, ex-técnico do Cruzeiro, e que na oportunidade comandava o Pachuca, também do México. Eles se enfrentaram duas vezes e o retrospecto, aliás, é bem equilibrado, pois cada um dos comandantes soma um resultado positivo.

Redação Jogada10

