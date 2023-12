“Luz, câmera, ação. Hoje é dia de Proerd”. Com essas palavras 223 estudantes da cidade histórica de Xapuri, o berço da Revolução Acreana, iniciaram na última sexta-feira, 15, mais uma formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). No sábado, 16, o município de Feijó também viveu sua pequena revolução, desta vez, pela Educação, ao formar 246 alunos no Programa da Polícia Militar do Acre (PMAC). Em Rio branco, foram mais 133 crianças, totalizando 602 formandos em dois dias.



As formaturas foram realizadas envolvendo 13 escolas, nas três cidades, para alunos dos currículos do 5º e 7º ano. Estiveram presentes oficiais e praças da Polícia Militar e autoridades civis dos municípios, além da comunidade escolar e familiares.

Escola João Paulo II, em Rio Branco, foi palco de uma das formaturas. Foto: cedida

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, esteve presente na solenidade do município de Xapuri. Em suas palavras, o oficial destacou o impacto positivo que essa formação causa na vida das crianças e adolescentes. “São fases da vida em que esse público tem muita curiosidade e abertura para novos conhecimentos, além de ser uma idade em que, geralmente, as crianças ainda não tiveram contato com as drogas. A ação preventiva nessa formação pode fazer a diferença”, pontuou.



A realização do Proerd deve-se a um esforço conjunto da Polícia Militar, comunidade escolar e das famílias. Em Rio Branco, somente este ano, já foram quase 7 mil estudantes formados pelo programa. Em todo o Estado já foram mais de 200 mil, desde sua implantação em 1999, com acesso a um conjunto de ações dinâmicas e interativas com foco na prevenção às drogas, violência, e bullying.

Por Joabes Guedes- Agência de Notícias do Acre

