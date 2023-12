A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, o aguardado Ranking dos Clubes do Brasil para o ano de 2024. Entre os destaques, surpreendentemente, estão os times do Acre, que conseguiram uma posição de destaque na tabela nacional.

O Humaitá demonstrou um desempenho excepcional, alcançando uma posição surpreendente no Ranking CBF 2024. O clube, que vem se destacando nas últimas temporadas, consolidou sua presença entre os principais times do país, refletindo o investimento e o trabalho sério realizado nos bastidores.

O Rio Branco Futebol Clube, representante tradicional do futebol acreano, também marcou presença no Ranking CBF 2024. A equipe, com uma história rica no cenário nacional, continua sendo uma força a ser reconhecida, mantendo-se entre os clubes de destaque do Brasil.

Com o reconhecimento no ranking nacional, os clubes do Acre agora enfrentarão novos desafios e expectativas para a temporada de 2024.

Confira aqui o Rank de outros times Acreanos e nacionais:

RANK

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram