As unidades de ensino do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) avançam nas certificações em cursos e oficinas ofertados pela Rede. Uma delas foi a que aconteceu na tarde de sexta-feira, 8, no ramal Limeira em Capixaba, com 35 certificados de conclusão entregues.

O curso de aplicação de vacinas contra brucelose bovina foi uma ação conjunta entre Ieptec, por meio da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira, e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). Com duração de 2 dias, a capacitação beneficiou 35 trabalhadores rurais.

“Agradeço a oportunidade ofertada pelo governo porque foi de suma importância para nós. Com a certificação, estamos ganhando um documento que vai nos ajudar na nossa área enquanto proprietários de terra e também para ajudar os nossos vizinhos. Foi muito bom o curso, e eu aprendi a vacinar o bezerro e também a como fazer para não ser contaminado com a doença”, relatou o produtor Raimundo Amâncio.



Levar uma capacitação onde estão as pessoas que necessitam é uma marca do Ieptec e de seus centros de educação profissional. “A Escola Maria Moreira leva capacitação para as pessoas em suas comunidades, e, para esse curso acontecer, foi preciso um esforço mútuo para a efetivação da parceria e da oferta”, disse a coordenadora da escola, Glacimar Alves.



O médico veterinário do Idaf e instrutor do curso, Jean Carlos Torres, parabenizou os alunos pelo desempenho e conclusão na capacitação. “Parabenizo os alunos pela atenção que tiveram durante a aula teórica e também pelo empenho no momento da prática. E a missão do instituto é essa, resolver o problema da brucelose bovina no nosso estado. Com mais um curso que finaliza, ganham não só a pecuária e a economia do Acre, mas também todos nós”.



“Com o curso, nós atendemos proprietários de pequenas áreas rurais. Com essa qualificação, eles poderão fazer a carteira que possibilita que eles mesmos vacinem seus animais. Foi muito gratificante para nós, do Ieptec, poder ofertar e certificar esse público específico”, complementou Glacimar.



Essa foi a terceira certificação que o Ieptec realizou em um único dia, por meio das unidades Escola de Gastronomia e Escola Maria Moreira, ambas em Rio Branco, e Centro João de Deus, em Plácido de Castro. “Somente na sexta-feira entregamos certificados para 15 mulheres na oficina de panetone, mais 35 diplomas na área de serviços públicos, e agora mais 35 certificados para o público rural de Capixaba. 2023 está sendo um ano de muitas realizações para nós, e muita coisa ainda iremos realizar até o final do mês de dezembro”, garantiu o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley.

Por Lygia Gomes Agência de Noticias do Acre

Fotos ASCOM Ieptec

