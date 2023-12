Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. A vítima de 46 anos estava próxima da conveniência

O policial militar Joel Marques Neto, 46, foi executado a tiros por um grupo de criminosos nas proximidades de um posto de combustíveis.

O caso aconteceu na última sexta-feira, em Tibau, no litoral da Costa Branca do Rio Grande do Norte. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime.

As informações da Polícia Militar (PM) é de que quatro criminosos chegaram até o posto em um carro, não identificado, e dispararam diversas vezes contra o policial.

A vítima estava próxima de uma loja de conveniência do posto e morreu na hora. Outras pessoas que estavam no local não foram atingidas.

Joel estava lotado no 2º Batalhão da Polícia Militar, em Mossoró, mas morava em Tibau, onde ocorreu o crime. Nada foi levado pelos criminosos, que fugiram após os disparos contra o policial.

O caso será investigado, num primeiro momento, pela Delegacia de Polícia Civil de Tibau.

Fonte: D24am

