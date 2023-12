As vítimas fatais do grave acidente que resultou em três mortes, no final da manhã deste sábado (9), a cerca de 25 km de Cacoal, na BR-364, seriam da mesma família: o motorista de uma das carretas envolvidas, a esposa dele e um filho, ainda não identificados.

O motorista que morreu seguia em uma carreta no sentido Cacoal, quando houve a colisão frontal com outra carreta, em circunstâncias ainda desconhecidas.

De acordo com relatos de motoristas que es6avam no local, as carretas levavam milho e cerveja.

Fechada desde o acidente, a BR-364 foi liberada no meio da tarde.

Por Rondoniagora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram