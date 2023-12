A guarnição de serviço da RPTrânsito obteve informações de que um indivíduo estaria com uma motoneta Honda/Biz, de cor vermelha, que fora furtada na Comunidade do Gama/Guajará-AM, transitando na Comunidade da Vila Lagoinha. Após deslocamento à referida região, o senhor F.P.O., de 40 anos, foi flagrado dirigindo o veículo, além de apresentar diversos sintomas de embriaguez, fato confirmado após a realização do teste do etilômetro que aferiu o valor de 1,23 mg/L; a motoneta possuía várias avarias em sua estrutura.

Dessa forma, foi dado voz de prisão ao autor e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o veículo guinchado para os procedimentos cabíveis e, posterior, devolução ao proprietário.” Por mais que exista o crime nossos militares estarão sempre atentos para prender os criminosos e essa apreensão mostra isso, as equipes atentas e esforçadas efetuaram essa prisão somando quase 70 veículos recuperados e devolvidos para os seus donos” afirmou o Tenente-Coronel Edvan Rogério Comandante do 6°BPM.

Por Polícia Militar,6°BPM

