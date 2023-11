Na Indonésia, Camisa 10 argentino, neste 3 a 0, faz três golaços e arrasa os Canarinhos, que dão adeus à Copa. Hermanos na semifinal

Um certo Claudio Echeverri colocou por terra o sonho do Brasil de conquistar o seu quinto título do Mundial Sub-17. Afinal, na manhã desta sexta-feira (24/11), no Estádio Internacional de Jacarta, na Indonésia, o camisa 10 da Argentina e que defende o River Plate, fez três golaços. Com isso, levou os Hermanos à vitória por 3 a 0 neste duelo pelas quartas de final da competição. Dessa forma, os Canarinhos (campeões em 1997, 1999, 2003 e na edição passada, em 2019) dão adeus à Copa. Já a Argentina segue atrás de seu primeiro caneco na categoria.

Agora, a Argentina enfrenta a Alemanha na semifinal. O jogo será na próxima terça-feira (28/11) às 5h30, de Brasília, mas no Estádio Manahan, em Surakarta. Os alemães se classificaram ao vencer a Espanha por 1 a 0 na preliminar do jogo entre brasileiros e argentinos. O gol foi de Brunner, de pênalti. A outra semifinal será entre as seleções vencedoras dos jogos das quartas deste sábado: França x Uzbequistão e Mali x Marrocos.

Argentina e Brasil fazem 1º tempo em alta velocidade

O jogo começou em alta velocidade, brasileiros e argentinos buscaram sempre o gol, mas com os Hermanos mais perigosos. Subiabre, caindo pela esquerda, levava vantagem sobre a marcação e a zaga se mostrava insegura. Contudo o Brasil também oferecia extremo perigo ao gol de Florentín. Rayan, Estevão e Esquerdinha por muito pouco não marcaram. Porém, os argentinos eram bem objetivos e Echeverri, o craque do time, começou a aparecer. Ele já tinha cobrado uma falta com perigo. Mas, aos 28, numa jogada individual pelo meio, saiu da marcação de Da Mata e chutou. A bola resvalou em Vitor Reis e enganou o goleiro Phillipe Gabriel.

Depois do gol, a Argentina aproveitou o nervosismo brasileiro para ter um domínio maior. Entretanto, sem sucesso nos arremates. Apenas nos minutos finais, a Seleção canarinho reequilibrou as ações. Mas saiu para o intervalo em desvantagem.

Echeverri arrasa os Canarinhos

Depois de dez minutos de equilíbrio, a Argentina ampliou aos 12 minutos. Acuña avançou pela esquerda e tocou para Echeverri, O camisa 10 entrou na área, passou como bem entendeu pela marcação de Vitor Reis e Esquerdinha e bateu cruzado: 2 a 0. O Brasil se abriu com o atacante Lorran entrando na vaga do volnate Camilo. Com mais espaço, a Argentina deitou e rolou. Aos 25, Agustín Ruberto lançou Echeverry nas costas de Vitor Reis, entrou na área, driblou Phillipe Gabriel. 3 a 0. Não é por acaso que mesmo tem multa contratual de US$ 54 milhões. Dessa forma, com o Brasil nocauteado, a Argentina apenas administrou a vitória. Enfim, venceu o Brasil em um Mundial Sub-17. Dessa forma, segue viva no sonho pelo título inédito.

Por Redação Jogada10

