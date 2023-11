O jogador fez cirurgia para reconstruir o LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo e está na etapa de fisioterapia

A NR Sports, empresa que faz a gestão da imagem de Neymar, mostrou um pouco do processo de recuperação do jogador, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, no dia 2 de novembro, para reconstruir o LCA (ligamento cruzado anterior).

No vídeo, é possível ver que o atacante sente muita dor durante as sessões de fisioterapia. Na legenda, a organização escreveu:

“Dói… Não somos capazes de imaginar o quanto. Mas a maior dor — com toda a certeza — é estar temporariamente fora de combate. Mas ele volta, com fé em Deus e com a força que ele recebeu das mensagens que todos vocês enviaram. Estamos contando os dias… Boa recuperação Ney.”

Apesar das imagens difíceis, Neymar também aproveitou para mostrar a filha, Mavie, ap dormir deitada de bruços em seu peito. “Só dorme assim agora”, contou.

Veja o vídeo no link abaixo:

https://www.espn.com.br/video/clip?id=12909879

Vale lembrar que Neymar machucou o joelho na partida entre a seleção brasileira e a uruguaia, no dia 17 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O craque defende a camisa do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas está fazendo todo o tratamento no Brasil.

O tempo de recuperação das lesões de LCA é, em média, de seis a oito meses.

