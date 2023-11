Faleceu no início da madrugada da última segunda-feira (20), na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), a dona de casa Ana Francisca Santana da Silva, 34 anos. Ela era moradora do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, e há vários anos vinha sofrendo com cirrose hepática.

De acordo com familiares, na última sexta-feira (17), Ana Francisca passou mal e foi encaminhada à unidade de saúde de Sena. Em seguida, por conta de seu estado de saúde, foi transferida para Rio Branco. Ao se encontrar internada, a mulher sofreu uma parada cardíaca. “A equipe médica fez de tudo para reanimá-la, mas infelizmente não teve jeito. O momento é de muita tristeza para a família”, disse um parente de Ana.

Apesar de morar há anos em Sena Madureira, ela era natural de Boca do Acre, onde residem seus familiares. Em função disso, seu corpo foi transladado para a cidade Amazonense para o velório e posterior sepultamento.

ContilNet

