Na tarde desta segunda-feira, dia 13, um terrível acidente abalou a região próxima à fábrica de álcool conhecida como Alcobrás, a poucos quilômetros da tranca de acesso a Plácido de Castro e Senador Guiomard.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando um veículo, ainda não identificado, perdeu o controle na reta e capotou várias vezes.

Até o momento, as autoridades não divulgaram os nomes das vítimas envolvidas no acidente. Informações preliminares indicam que dois ocupantes, aparentemente entre 30 e 40 anos, foram lançados para fora do veículo durante o capotamento. Infelizmente, ao menos um deles não resistiu aos ferimentos e teve óbito no local.

Além disso, o veículo acidentado, que ficou no meio da pista, pegou fogo, suscitando preocupações sobre a possível presença de mais pessoas em seu interior. Um vídeo registrado por um taxista que vivencia momentos locais antes do acontecido mostra a dimensão da tragédia.

