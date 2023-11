Para consultar a data de pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício

O calendário de pagamentos do INSS de novembro de 2023 já está disponível. Os depósitos começam no dia 25 de novembro.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, 37 milhões de aposentados e pensionistas serão contemplados com os repasses em 2023.

Os pagamentos de até um salário mínimo serão realizados entre os dias 24 e 5 de dezembro. Já os benefícios acima de um salário mínimo serão depositados entre os dias 1º e 8 de dezembro.

Calendário

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício.

Para beneficiários com renda mensal de até um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 27 de novembro

Final 3: 28 de novembro

Final 4: 29 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 4 de dezembro

Final 8: 5 de dezembro

Final 9: 6 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Para beneficiários com renda mensal acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 4 de novembro

Finais 3 e 8: 5 de novembro

Finais 4 e 9: 6 de novembro

Finais 5 e 0: 7 de novembro

Como consultar a data de pagamento

Para consultar a data de pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

Por exemplo, se um cartão tiver o número 123456789-0, vale o número 9 como dígito final.

Para beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue o padrão habitual.

Consulta ao extrato do INSS

É possível consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Para acessar, basta fazer login com a conta Gov.br, o login único para os serviços digitais do governo federal.

No aplicativo e no site, o segurado poderá conferir informações importantes, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento, além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

