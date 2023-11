Com Pulgar em campo, Flamengo ainda não sofreu gols sob comando de Tite. O volante é um dos destaques da equipe rubro-negra

O Flamengo mostrou intensidade dentro de casa e conseguiu uma vitória inquestionável diante do Palmeiras, no Maracanã, por 3 a 0. Pedro marcou dois gols, e Everton Cebolinha fez um lindo cruzamento para Arrascaeta, no complemento. Mas é inevitável falar sobre Pulgar.

O volante deu uma linda assistência para Pedro no primeiro gol, impediu contra-ataques em velocidade do adversário e participou da construção das jogadas ofensivas da equipe rubro-negra. O chileno vem sendo um dos destaques desta temporada e tem sido bem avaliado internamente por Tite.

Com Pulgar em campo, os defensores rubro-negros ainda não sofreram gols no Brasileirão. Afinal, o volante acabou sendo substituído antes da virada do Grêmio por 3 a 2, em Porto Alegre, e estava suspenso da partida diante do Santos, em Brasília. Assim, ele tem sido sinônimo de “solidez” no Flamengo.

Com Jorge Sampaoli, Pulgar era titular inquestionável do Flamengo. Depois da chegada de Tite, a escalação tem se repetido. O treinador concedeu uma entrevista para imprensa depois do jogo de quarta-feira (8) e enumerou as principais qualidades do volante rubro-negro.

“Joga muito. De “box to box” ou posicional. Pode escolher, pronto. É isso (risos). Com a qualidade técnica que ele tem, você pode usá-lo nas duas funções. Se você quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com um jogador pelo lado. Se você quer um jogador para liberar o Pulgar para fazer “box to box”, ele vai fazer porque tem qualidade técnica individual”, disse Tite.

Chegada ao Flamengo

Aliás, Pulgar chegou ao clube em julho do ano passado. No entanto, ele só conseguiu se firmar nesta temporada. O volante teve dificuldades de adaptação nos primeiros meses, mas, atualmente, é um dos pilares da equipe rubro-negra. O chileno é revelado pelo Antofagasta e também teve passagens por Universidad Católica, Bologna, Fiorentina e Galatasaray. O jogador tem contrato na Gávea até dezembro de 2025.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (11), diante do Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com Pulgar em campo, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória consecutiva sob comando de Tite. O time está na quinta colocação, com 56 pontos.

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram