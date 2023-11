O 26º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal ocorre no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, entre os dias 8 e 10 de novembro. O objetivo é promover discussões focadas na preservação da região amazônica e colocar a população local como atores principais nas tomadas de decisões. Nesta quinta-feira, 9, uma comitiva de secretários do Acre participou do evento em reuniões que foram divididas por temática.

Entre os temas em debate estão agricultura, meio ambiente, segurança pública e fazenda e conta com representantes dos nove estados que compõem a Amazônia Legal.

O secretário de Estado de Fazenda do Acre, Amarísio Freitas, participou da reunião da Câmara de Gestão Fiscal e Tributária do Consórcio da Amazônia Legal. Na ocasião, os secretários puderam sugerir alternativas às decisões.

“Sugeri que o consórcio organize e promova a interação entre os estados da Amazônia, nas pautas comuns e no âmbito tributário e fiscal de investimentos, além de mapear as boas práticas exitosas para que possamos reproduzir e mensurar os resultados palpáveis e concretos”, afirmou o secretário.



Na pasta do Meio Ambiente, foram discutidas ações em conjunto, como fortalecimento de programas de cadeias produtivas na Amazônia e agenda para a COP28, marcada para o próximo mês, em Dubai.

“É com satisfação que participamos do 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Manaus, evento que acontece antes da realização da Conferência das Partes (COP28). O evento se destaca por fortalecer debates sobre o protagonismo que os estados que compõem a Amazônia Legal devem ter nas discussões nacionais e internacionais sobre a região”, afirmou Renata Souza, secretária adjunta de Meio Ambiente.

Na Segurança Pública, a reunião teve como objetivo a consolidação do projeto de compra compartilhada por meio do consórcio legal, tendo como ponto de partida a compra de munições.

“As aquisições de produtos via consórcio trará grande benefício ao Acre, pois as forças de segurança terão acesso a equipamentos, armamentos e insumos diversos de elevada qualidade e preços reduzidos, com a possibilidade de abertura ao mercado internacional”, ressaltou o secretário adjunto de Segurança Pública do Acre, Evandro Bezerra.



Na agricultura, o secretário adjunto da pasta no Acre, Edivan Azevedo, participou de um diálogo sobre sistemas alimentares no contexto das mudanças do clima e seus impactos na Amazônia.

Ele afirmou que foram discutidos os sistemas alimentares que tem por base a bioeconomia, promovendo uma diversificação das atividades agrícolas com uso de tecnologia e bom aproveitamento dos recursos hídricos, saúde do solo e mitigação das mudanças no clima.

“Que possamos ter territórios rurais como ativos estratégicos, que promovam segurança alimentar, nutricional e redução das desigualdades sociais locais. Uma agricultura que gere produtos com valores agregados e promova o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade ambiental”, conclui o Azevedo.

O consórcio

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, tem por missão acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais.

Emilly Souza Agência De Noticias do Acre

