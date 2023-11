A adolescente de 15 anos, sequestrada na manhã de quarta-feira (8), em Guajará-Mirim, foi libertada por criminosos na Bolívia, após a prisão de um suspeito naquele município e de uma mulher, em São Paulo. A vítima, filha de um funcionário do Bradesco, não estava ferida. Um carro, usado no crime, foi encontrado pelas forças policiais às margens do rio Mamoré.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Mamoré, os criminosos chegaram cedo em um carro na casa do funcionário da agência bancária. Em seguida renderam a filha dele e exigiram R$ 700.000 para libertá-la. Desesperado, o pai ainda conseguiu transferir para a conta bancária de uma mulher R$ 57.000. Residente no estado de São Paulo ela foi autuada em flagrante pelo seu envolvimento. O valor do sequestro deveria ser repassado para outras três contas no estado do Mato Grosso, mas foi rastreado e bloqueado.

Ainda pela manhã policiais civis e militares do município tomaram conhecimento do sequestro. Uma equipe de Porto Velho, especializada, passou a compor a equipe. Policiais federais também somaram nas investigações. Várias pessoas foram abordadas em vias públicas do município.

Um helicóptero auxiliou nas buscas, pois havia conhecimento que a organização criminosa estava dividida em grupos. A Polícia acreditava que os bandidos estariam com a vítima na zona rural do município, mas após sequestrarem a adolescente eles seguiram para a cidade vizinha de Guayarameramerín – Beni/Bolívia, mantendo-a em um cativeiro.

Três pessoas foram detidas e um deles é acusado de participação direta no crime: Anderson S. R. Na noite de quarta-feira os sequestradores libertaram a vítima.

Por Rondoniagora

