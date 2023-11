Uma guarnição do 2° Batalhão recuperou uma caminhonete Fiat Strada, de cor prata, na manhã dessa quarta-feira, 08, no ramal bom Jesus, no bairro Vila Acre.

A guarnição realizava patrulhamento preventivo no bairro quando visualizou um veículo estacionado de forma estranha atrás de uma residência, os militares visualizaram a placa do veículo e fizeram uma consulta via sistema e foi constatado que tratava-se de veículos com restrição de roubo/furto.

Quando os policiais perguntaram ao casal que estava na residência, os mesmos não souberam explicar a procedência do veículo, porém permitiram a entrada da equipe no local. Foi feita uma varredura pelos policiais que encontraram a chave do veículo, além de alguns objetivos provavelmente pertencentes ao verdadeiro dono do veículo.

O veículo foi encaminhado à delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com o casal, para prestar esclarecimentos sobre o fato.

ASCOM

