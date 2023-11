Na tarde da última terça-feira, um homem de 45 anos, identificado como José Roberto Santos Sales, causou um incidente dramático enquanto se preparava para uma caçada no interior do Acre. O acidente ocorreu no quilômetro 12 do ramal Copaíba, entre as cidades de Bujari e Sena Madureira.

De acordo com relatos da irmã da vítima, Maria Clemilda, a espingarda de José atirou acidentalmente contra o seu próprio rosto enquanto ele subia em uma Egua, após o animal esbarrar na arma. Vizinhos se mobilizaram para prestar socorro, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo que transportava o ferido. José foi encaminhado em estado crítico para o Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando lesões mecânicas.

A Polícia Civil anunciou a abertura de um inquérito para apurar as denúncias do incidente, enquanto a irmã de José ressaltou que a arma era utilizada exclusivamente para caça, sendo essencial para a subsistência de sua família.

Por AcreOnline.net

