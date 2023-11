O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi chegou ao fim após várias polêmicas envolvendo o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. No entanto, o término da relação precisou ter acordos nos bastidores para que o jogador ficasse com imagem de “bom pai”.

O jornalista Thiago Sodré foi o primeiro a informar sobre o acordo. Os bastidores de todos os acontecimentos contaram com a presença marcante de Neymar Pai. Foi ele que costurou os moldes para que todos os lados saíssem bem na história.

Afinal, nos tratos entre as partes, Neymar poderá ter contato constante com Mavie. Umas das cláusulas, aliás, prevê a presença da pequena com o atleta nas férias, além de que Bruna e Mavie possam viajar para o encontro do craque, caso seja desejo do camisa 10.

No entanto, para que tudo isso seja feito, Biancardi terá uma bela pensão de R$ 200 mil. Além disso, algumas regalias como moradia de luxo, carros blindados, seguranças e babás.

Uma das cláusulas, aliás, pede a discrição de Biancardi em relação a Neymar diante da imprensa, que evite pronunciar o nome do jogador nas redes sociais, sobretudo, quando for assunto polêmico.

De acordo com Sodré, aliás, o acordo foi aceito por Bruna antes mesmo do fim da relação. Ela foi influenciada por familiares a aceitar toda a situação.

Tanto a irmã de Neymar, Rafaella Santos, quanto a “NeyMae”, Nadine Gonçalves, não gostaram do acordo. Elas acharam o valor e as regalias altas, sobretudo, considerando que Carol Dantas, mãe de David Lucca, primeiro filho do jogador, recebe R$ 106 mil de pensão.

