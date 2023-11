Descubra por que morrer no sono é raro e geralmente ligado ao coração, pulmões ou cérebro, e como hábitos saudáveis podem reduzir o risco.

Você já se perguntou o que acontece durante as horas mais silenciosas da noite enquanto o mundo dorme? É um tema que pode ser tão intrigante quanto perturbador — a ideia de morrer durante o sono. Agora, vamos explorar esse assunto delicado com o objetivo de iluminar em vez de lançar sombras.

Imagine a cena: o mundo está em silêncio, e alguém adormece em o que parece ser um sono tranquilo, apenas para fazer a transição da vida para algo além. Embora possa parecer angustiante, é importante lembrar que tais eventos são, na realidade, bastante raros. No entanto, entender o como e o porquê muitas vezes pode dissipar parte do medo em torno do desconhecido.

Primeiramente, vamos entender a mecânica. Quando alguém morre durante o sono, frequentemente é devido a problemas no coração, pulmões ou cérebro. Esses órgãos críticos, acontece que, nem sempre enviam sinais suficientemente fortes para que uma pessoa adormecida perceba que algo está errado. O Dr. Milind Sovani, um especialista em medicina respiratória, coloca de forma simples: pessoas adormecidas simplesmente não podem cuidar de si mesmas ou manifestar sintomas de maneiras que outros possam notar.

Por exemplo, considere o coração. Geralmente é o principal culpado nessas partidas noturnas. A parada cardíaca súbita, um evento furtivo e silencioso, é responsável pela maioria desses incidentes. Fatores de risco como doença arterial coronariana, batimento cardíaco irregular ou um coração aumentado aumentam significativamente as chances de tal evento.

Agora, vamos falar sobre o tempo. É um tanto surpreendente saber que 22% das paradas cardíacas súbitas ocorrem entre as 22h e as 6h da manhã. Então, embora o risco seja baixo, ele não está completamente ausente.

Mas não é apenas o coração que pode causar essas saídas silenciosas. Nossa respiração também desempenha um papel principal. A apneia obstrutiva do sono, uma condição em que os músculos das vias aéreas se estreitam, pode impedir a respiração e desencadear uma série de problemas, incluindo a falta de oxigênio no cérebro. Isso, por sua vez, aumenta as chances de um evento cardíaco.

Quanto ao cérebro, ele também tem suas vulnerabilidades. Convulsões de epilepsia não controlada, por exemplo, apresentam maior risco durante as horas noturnas. E os derrames — essas interrupções súbitas do fluxo sanguíneo para o cérebro — reivindicam que 25% deles ocorrem durante o sono.

Então, o que se pode fazer com essa informação? Bem, para começar, qualquer pessoa com risco aumentado deve ser proativa e consultar um médico. O conhecimento é poder e, neste caso, poderia muito bem ser o poder de prevenir um fim prematuro.

Agora, antes que a ansiedade comece a se infiltrar, vamos nos voltar para a tranquilidade. Para aqueles não sobrecarregados pelas condições mencionadas, a probabilidade de morrer durante o sono é bastante pequena. De fato, a maioria de nós pode encontrar conforto nessa probabilidade.

Mas por que não melhorar ainda mais essas chances? Aqui está a parte em que o controle volta para nossas mãos. Adotar hábitos de vida saudáveis é uma forte defesa. Uma dieta equilibrada, exercícios regulares e sono de qualidade não apenas aprimoram a vida, mas podem ajudar a manter o sono final à distância.

Em resumo, embora a ideia de morrer durante o sono possa provocar um arrepio, é crucial focar na parte viva. Ao entender as causas e os riscos, e tomando medidas proativas em direção à saúde, muitas vezes podemos deixar de lado o medo e abraçar a tranquilidade de um bom descanso noturno.

Então, vamos valorizar o silêncio da noite e a renovação que o sono oferece. Afinal, é durante essas horas que nossos corpos e mentes se reparam e se preparam para o brilho de um novo dia. Que a noite seja um tempo de descanso, não de preocupação, e confie que, com os cuidados adequados, todos nós podemos almejar noites tranquilas e manhãs alegres. [IFLScience].

Lucas R.

