O departamento técnico da CBF divulgou as datas da Copa Verde de 2024. A competição vai começar no dia 24 de fevereiro e será encerrada no dia 8 de maio com dez datas disponíveis para a disputa. Rio Branco e Humaitá estão confirmados na competição, mas dependendo de possíveis desistências o futebol acreano por ter outros participantes.

Vaga na Copa do Brasil

Nas últimas temporadas, os duelos da primeira e segunda fase do torneio foram realizados em jogo único. Somente a partir das quartas de finais as partidas são de ida e volta. O campeão da competição ganha uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Rio Branco

O elenco do Rio Branco inicia a preparação para a temporada 24 no dia 26 de dezembro. A diretoria definiu uma boa campanha na Copa Verde como uma das prioridades.

Humaitá

A diretoria do Humaitá ainda não definiu o início dos treinamentos visando a próxima temporada. Contudo, existe uma projeção para a primeira quinzena de janeiro.

PHD Esporte Clube

