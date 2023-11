O Ifac Campus Sena Madureira realizou, no dia 25 de outubro, das 8h às 16h, a I Feira de Produtos Regionais, com oficinas, abordagem temática em sala de aula, minicursos, palestras, exposição de produtos e visita técnica a propriedades, indústrias e empreendimentos locais. O projeto é coordenado pela docente Italva Miranda da Silva.

Participaram do evento os estudantes dos cursos do Campus Sena Madureira, especialmente dos 1º anos do ensino médio, contando ainda com a visita de alunos da Escola Instituto Santa Juliana. A I Feira de Produtos Regionais do Campus Sena Madureira foi realizada pelos docentes, técnicos e principalmente discentes dos cursos de Informática e Zootecnia.



Ao longo do projeto, os alunos identificaram os principais produtos e processos produtivos na região Amazônica e organizaram a exposição de alimentos no dia da feira, quando foram expostos milho, cupuaçu, macaxeira, banana, castanha, açaí, entre outros.

Para a estudante Eduarda Garcia, do 2º ano de Informática, “A maioria das pessoas que vivem na nossa cidade não sabem sequer de um terço da nossa cultura, principalmente na área da culinária. Portanto, eventos como este são essenciais para o conhecimento da nossa sociedade. Falando mais especificamente da minha experiência, eu amei todas as barraquinhas de alimentos, os alunos foram muito criativos nas escolhas de seus temas. Eu vi uma banana se transformar em diversos tipos de alimentos, vi uma macaxeira virar suco, coisas que nunca se passaram na minha cabeça. Sou muito grata por ter participado desse momento tão gostoso de compartilhar saberes e conhecimento.”

Estudante do 2º ano Agropecuária, Heloísa Farias conta que “A feira me proporcionou a viver a cultura do norte e de nossa cidade mais de pertinho, foi rica em aprendizagem e conhecimento. A feira me fez viver o hoje e o passado, e despertou dentro de mim o amor por nossa cultura.”

Jeremias Diniz, do 1º ano de Informática, afirmou que foi gratificante participar da feira. “Decorar a barraca e compartilhar receitas gerou uma conexão especial com o público. O apoio da professora Italva tornou o evento possível e memorável, foi incrível!”

A coordenadora, professora Italva Miranda destacou os parceiros do projeto. “A participação de parceiros externos foi nosso grande diferencial. Tivemos a participação e apoio da Marca V5 com o Projeto de Caju e o empréstimo de máquinas e tratores, a Faz. Cerejeira se fez presente com o Projeto de Café fornecendo mudas/clones e grãos para exposição. A Casa do Artesanato Acreano por meio da SETE cedeu peças de artesanato para exposição, além da Casa das Ervas e do Cantinho das Plantas que também forneceram plantas medicinais e ornamentais, sementes e folhas para exposição. Além disso, tivemos exposição de comidas regionais, produtos da feira local, exposição de implementos, ferramentas e equipamentos pela Casa da Lavoura e o Espaço Mary Kay oferecendo a comunidade makes e produtos de beleza.

