Militares do 6° Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo na terça-feira, 07, no bairro Miritizal em Cruzeiro do Sul.

A guarnição foi acionada via COPOM para uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo, as informações eram de que homens armados estavam em via pública. Chegando ao local os policiais avistaram três indivíduos eles empreenderam fuga por uma área de mata.

Durante o acompanhamento os suspeitos efetuaram disparos em direção à guarnição e deixaram cair uma pistola MP-7, cal. 380, contendo um carregador e duas munições intactas. O armamento foi apreendido, os envolvidos conseguiram se evadir.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia de Policia Civil para os procedimentos cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

