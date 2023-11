A Polícia Civil de Sena Madureira emitiu um alerta à população nesta terça-feira, 7 de novembro, devido a um golpe que vem sendo aplicado no município e em regiões vizinhas. Um crime, se fazendo passar por funcionário da empresa Energisa, já conseguiu enganar diversas pessoas, principalmente idosos.

De acordo com o delegado Thiago Parente, pelo menos 10 pessoas em Sena Madureira caíram no golpe. O falso funcionário da Energisa, um homem de aproximadamente 40 anos, visita as residências dos moradores, alegando a necessidade de verificar a quantidade de energia que está chegando e verificar eventuais irregularidades. Após a “inspeção”, ele afirma que existe uma irregularidade e solicita um pagamento para evitar o corte de energia.

O delegado alertou a população sobre a importância de ficar atento a esse tipo de abordagem, uma vez que se trata de um estelionatário. “Não estamos no encalço dele, mas é preciso que os moradores fiquem atentos para não serem enganados”, destacou Parente.

Uma vítima do golpe, que mora no bairro Vila Militar, relatou ter perdido R$ 500 para o criminoso. Segundo ela, o impostor realizou uma espécie de vistoria na rede elétrica, alegando que o padrão de energia não estava dentro dos requisitos. Para evitar problemas, ele solicita o pagamento de R$ 500 para trocar o padrão, ameaçando cortar a energia ou aplicar multas em caso de recusa.

Outras vítimas disseram ter sido enganadas e repassadas quantias bem maiores ao crime, com prejuízos que ultrapassaram R$ 1.800. Portanto, é essencial que os moradores estejam alertas para evitar cair nesse tipo de golpe.

A Polícia Civil também estendeu o alerta aos moradores de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, pois o crime pode estar ocorrendo nessas regiões também. É importante que a população esteja informada e vigilante para evitar golpes semelhantes.

Se você for abordado por alguém suspeito de estar fazendo passar por pessoal da Energisa, recomendamos entrar em contato imediatamente com as autoridades locais para denunciar a situação e evitar que outras pessoas sejam vítimas desse golpe. A cooperação da comunidade é fundamental para combater esse tipo de crime.

Por AcreOnline.net

informações ContilNet

