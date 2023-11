Em Cruzeiro do Sul, Setor Nepatri prende homem acusado de furtar pertences e dinheiro de vendedor ambulante

Durante as investigações, o autor foi identificado como D. E. S. M., também residente no bairro da Cohab próximo a casa da vítima.

Nesta segunda-feira 6, um morador do bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul, compareceu à delegacia para relatar um furto que ocorrera em sua casa. Segundo ele, por volta das 23h do domingo ,5, um indivíduo chegou em sua residência oferecendo uma extensão elétrica. A vítima recusou a oferta, mas o homem permaneceu em frente à sua casa. Após fechar a janela e ir tomar banho, ele guardou sua pochete com dinheiro debaixo do colchão e deixou o celular em cima da cama. Ao retornar do banheiro, o mesmo percebeu que seus pertences haviam sido furtados.

Após a denúncia, o Núcleo de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) iniciou as investigações e buscas pelo autor do crime. Durante as investigações, o autor foi identificado como D. E. S. M., também residente no bairro da Cohab próximo a casa da vítima.

Após identificação e localização do criminoso, as autoridades prenderam D. E. S. M. em flagrante pelo crime de furto qualificado. No momento da prisão, ele estava de posse de R$ 4.476,85, que estavam dentro de uma pochete preta, conforme descrito pela vítima, além de um celular e duas chinelas.

O criminoso foi conduzido e entregue na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os procedimentos cabíveis, o criminoso teve sua integridade física preservada.

É importante ressaltar que a vítima é vendedor ambulante de pipoca e latinhas, além de ter uma pequena “pensão” de venda de comida no mercado, e o dinheiro encontrado com D. E. S. M era proveniente da movimentação do mês e do fim de semana de trabalho do homem.

Juruáonline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram