Equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar do Acre (PMAC), recuperou na madrugada da última quinta-feira, 2, um veículo que havia acabado de ser roubado nas proximidades da Avenida Amadeo Barbosa. O automóvel foi localizado no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do 2º distrito da capital.

Durante patrulhamento nas ruas do bairro a equipe foi informada, via Centro de Operações Policiais Militares (Copom), de que um roubo havia acabado de ocorrer, onde um Fiat Siena de cor vermelha havia sido roubado. Atentos, a guarnição intensificou as rondas e conseguiu visualizar rastros de pneu em direção a uma região de mata, onde foi possível localizar o automóvel.

Após consulta veicular foi confirmado que se tratava do veículo roubado. O automóvel foi encaminhado à Delegacia da 2ª Regional, onde será restituído ao proprietário.

