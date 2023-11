A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da 2ª Companhia do 4º Batalhão participou do lançamento da Campanha “Novembro Azul”, no município de Plácido de Castro. O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes.

Campanha iniciou com uma corrida e posteriormente uma palestra sobre os cuidados da saúde do homem, cujo o tema central foi o Câncer de Próstata. A PM apoiou o evento, garantindo a segurança dos competidores durante a corrida com foco na prevenção de sinistros de trânsito.

2º tenente Alisson Silvestre, comandante da 2ª companhia, conversou com os participantes e falou a respeito da importância da prática desportiva como forma de saúde e cuidados do homem, e também colocando a PM a disposição para fortalecer esse tipo de ações na cidade.

PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram