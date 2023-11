A guarnição do setor IV do 2° Batalhão apreendeu três armas de fogo, além de diversas munições de vários calibres diferentes, na da últma quarta-feira, 01 na quadra 1B, bairro Cidade do Povo.

A equipe realizava patrulhamento no local quando avistou três indivíduos parados na rua, os quais ao verem a viatura policial saíram correndo, pulando muros de residências e, na fuga, deixaram cair uma mochila. Que ao ser verificada, foram encontradas três armas de fogo calibres .20, .32 e 9mm e mais (cinco munições calibre .20, nove munições calibre .32, seis munições calibre .9mm). As duas escopetas são de fabricação artesanal.

Os militares ainda fizeram buscas, porém, não foi possível prender os autores. As armas e as munições foram entregues na delegacia do Bairro, para procedimentos cabíveis.

Por Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM)

