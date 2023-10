O município de Sena Madureira, no coração da Amazônia, está prestes a dar um grande salto em direção ao progresso com a conclusão das obras da ponte sobre o Rio Iaco. Com 90% de execução, essa ponte, com 200 metros de extensão, tem tudo para se tornar o símbolo do avanço da cidade e trazer uma série de benefícios significativos para os moradores de Sena Madureira.

A tão aguardada ponte ligará o Centro da cidade ao Segundo Distrito, que há muito tempo anseia por uma conexão mais eficiente. Atualmente, a travessia do rio é realizada por “catraias” ou seja canoas , um método muitas vezes complicado sujeito a condições climáticas adversas. A nova ponte não apenas simplificará o acesso, mas também aumentará a segurança para pedestres e veículos, eliminando as dificuldades enfrentadas pela comunidade.

O investimento de R$ 36 milhões, proveniente de recursos próprios do Estado do Acre, representa um compromisso sério com o crescimento de Sena Madureira. Uma ponte abrirá caminho para a expansão de negócios, atraindo investidores e gerando empregos locais. O desenvolvimento econômico da região é uma realidade próxima, e a nova ponte desempenhará um papel crucial nesse progresso.

Além dos benefícios econômicos, a ponte também melhorará a qualidade de vida dos moradores. O acesso facilitado a serviços de saúde, educação e outras comodidades essenciais transformará a vida da comunidade, tornando-a mais prática e segura.

A instalação dos guarda-corpos nos dois lados da ponte é um lembrete do compromisso com a segurança. Isso garantirá que os pedestres possam passar com tranquilidade, eliminando riscos seguros e acidentes.

Graças ao compromisso do Governador Gladson Cameli em cumprir suas promessas de campanha com sua administração eficaz, demonstra seu comprometimento com o progresso de Sena Madureira e de todo o estado.

A população de Sena Madureira agradece pelo esforço e dedicação do Governador e espera ansiosamente pela conclusão da obra, que certamente terá um impacto positivo na vida de todos os senamadureirenses.

