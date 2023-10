Na manhã desta terça feira 31, a policia civil do municipio de Sena Madureira interior do Acre, realizou a prisão do terceiro envolvindo em uma dupla tentativa de homicidio que ocorreu no dia 15 de agosto deste ano, indenticado com as inicias E.B.L.

Segundo informações o crime teria ocorrido por uma disputa de territorios entre facções rivais, as vitimas do ocorrido na epoca ficaram gravemente feridas e foram tranferidas para o hospital local e logo após para a Capital Rio Branco.

Os outros dois envolvidos na dupla tentativa de homicidio foram pressos anteriomente pela policia civil, um deles indentificado pelas inicias E.S.S, e o outro por W.P.DA.S, vulgo Foquinha.

Após a prisão e a realização do corpo de delito o criminoso, fica a disposição da justiça.

Por AcreOnline.net

