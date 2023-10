Na última segunda-feira , ocorreu uma suposta tentativa de homicídio na região de Jurua, envolvendo o uso de uma arma de fogo. O caso foi comunicado à polícia por uma agente policial, que recebeu informações sobre uma desavença no ramal 7, próximo ao quilômetro 7, resultando em uma lesão corporal grave e possivelmente uma tentativa de homicídio.

As autoridades policiais prontamente se deslocaram até a região da ocorrência para coletar informações. Segundo relatos, um indivíduo chegou à residência chamando pelo nome do proprietário. Ao sair para atender ao chamado, a vítima foi alvejada na mão pelo agressor. Logo em seguida, o suspeito fugiu do local.

A polícia militar foi acionada e a vítima foi conduzida para receber os cuidados médicos necessários. Enquanto isso, as autoridades deram início às buscas pelo agressor, que já foi identificado e teve sua descrição incluída no boletim de ocorrência. A captura do suspeito é prioritária, especialmente porque ele conseguiu se esconder em uma área de mata próxima.

Até o momento, não há informações sobre a arma utilizada no crime, pois o agressor conseguiu fugir levando-a consigo. Quanto à vítima, ela sofreu uma lesão na mão e está recebendo os devidos cuidados médicos. As autoridades seguem empenhadas em solucionar o caso e garantir a segurança da comunidade local.

Por jurua24horas

