Você provavelmente já ouviu a velha história: um enorme asteroide atingiu a Terra e pronto – os dinossauros desapareceram. Enquanto isso é parcialmente verdade, pesquisas recentes nos trouxeram alguns detalhes intrigantes.

Cerca de 66 milhões de anos atrás, o gigantesco asteroide Chicxulub realmente colidiu com o nosso planeta. Consegue imaginar o tamanho dessa coisa? Relatos sugerem que ele tinha entre 11 e 81 quilômetros de diâmetro. Dado seu tamanho colossal, não é surpresa que o impacto tenha sido devastador. Imagine só: um ‘mega-tsunami’ com ondas que chegavam a mais de um quilômetro de altura! Mas aqui está a reviravolta: essa imensa onda não foi a causa direta da extinção dos dinossauros.

Após a colisão do asteroide, uma vasta pluma de “poeira ultrafina” foi lançada na atmosfera. E não estamos falando de qualquer poeira. São partículas tão minúsculas, variando de 0,8 a 8,0 micrômetros. Esta micro poeira teve um impacto maior do que você pode imaginar. Ela ficou suspensa por até 15 anos, desempenhando um papel crucial no resfriamento da superfície da Terra.

Você deve se perguntar, “Como uma poeira consegue fazer isso?” Bem, essas minúsculas partículas causaram “alterações induzidas pela poeira na irradiância solar”, ou seja, interferiram na quantidade de luz solar que chega ao nosso planeta. Se você se lembra das aulas de biologia, a luz solar é um ingrediente vital para a fotossíntese. Então, com a luz solar alterada, uma grande parte da vegetação do nosso planeta sofreu e acabou morrendo.

O Observatório Real da Bélgica entrou em mais detalhes. Eles apontaram que essa interrupção na fotossíntese foi tão significativa que durou quase dois anos. Pense só: dois anos inteiros de escuridão, frio e escassez de alimentos. Muitos grupos bióticos, despreparados para condições tão severas, enfrentaram extinções em massa. E não foi apenas a poeira. Fuligem e enxofre de incêndios florestais também fizeram sua parte, bloqueando ainda mais a fotossíntese.

Pesquisadores, ansiosos para validar essas descobertas, analisaram o que é conhecido como “o intervalo milimétrico mais alto da camada limite Cretáceo-Paleogene”. Isso parece super técnico, mas em termos leigos, eles analisaram uma camada específica da terra para entender as consequências do impacto do asteroide. Pim Kaskes, um geólogo e geoquímico da Vrije Universiteit Brussel (VUB), compartilhou que esta camada revelou uma distribuição de tamanho de grão extremamente fina, que eles acreditam representar a queda de poeira do evento Chicxulub. Seus estudos mostraram que essa poeira era ainda mais fina do que se acreditava anteriormente, oferecendo perspectivas frescas para reconstruções climáticas.

Além disso, essa não foi uma iniciativa isolada. Colaboradores da Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) também deram sua contribuição significativa à pesquisa.

Então, da próxima vez que alguém mencionar o asteroide que exterminou os dinossauros, você pode interromper com um “Bem, na verdade…” e compartilhar essa fascinante história de poeira ultrafina, escuridão prolongada e os reais desafios que levaram ao grandioso adeus dos dinossauros.

Não é incrível como a pré-história está cheia de surpresas?

