O estreitamento das relações entre o governo do Acre e o governo federal e o apoio para obras de infraestrutura no Estado foram assuntos tratados pelo governador Gladson Cameli com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em audiência nesta terça-feira, 31, em Brasília.

“O governo do Estado precisa do apoio do governo federal para concluir todas as obras de infraestrutura nas áreas de saúde, educação e segurança, entre outras”, disse o governador. Ele também pediu apoio “para que possamos iniciar, o quanto antes, a execução do novo projeto das BRs 364 e 317”, além de outras melhorias para o Acre.

Gladson Cameli também pediu ao ministro a recuperação de perdas do Fundo de Participação dos Estado (FPE), explicando ser necessário “que o governo federal reveja as perdas que os governos dos estados tiveram nos últimos meses” com a redução desse fundo. “O Estado tem seus compromissos, precisa se planejar e isso tem que ser alinhado”, lembrou.

Ao mesmo tempo, Cameli agradeceu o apoio que já vem sendo dado ao Estado pelo governo federal e reafirmou o reconhecimento às ações desenvolvidas com a União, à exemplo da nova sede do Instituto Federal do Acre (Ifac), inaugurada recentemente quando foram ampliadas essas parcerias.

“Eu parto do princípio de que, juntos, podemos trabalhar mais em prol das pessoas e podemos resolver os problemas de forma mais rápida”, disse o governador, que definiu o encontro como “muito positivo”, pela boa receptividade aos pleitos do Acre pelo ministro Padilha.

O governador foi recepcionado na reunião, ocorrida no Palácio do Planalto, pelo secretário adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, Margonari Marcos, que adiantou o interesse do governo federal de estreitar a parceria com o governo do Estado e no apoio à população.

Participaram da audiência o secretário de Governo, Alysson Bestene, e a deputada federal Socorro Neri, que reforçaram as necessidades do Acre e a disposição do trabalho em parceria. Estavam presentes Sibá Machado e Cesário Braga, também do Acre.

Ainda nesta terça-feira, o governador cumpriu agenda no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes, na segunda-feira, 30, ele se encontrou e parabenizou estudantes acreanos que disputam os Jogos Escolares Brasileiros (JeBs) 2023, que ocorrem em Brasília.

Por Dilma Tavares Agência de Noticias do Acre

Fotos Marcos Vicente/Secom

