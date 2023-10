Policiais militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móveis (Rotam) recuperou uma motocicleta, na terça-feira, 31, no bairro Taquari.

A guarnição durante rondas no bairro se deparou com o indivíduo que portava uma arma branca nas mãos, diante da situação foi feita a abordagem e busca pessoal onde foi encontrada uma chave de motocicleta, os policiais observaram uma trilha com marcas de pneus de motocicleta em uma região de mata em frente a residência do suspeito. Ao ser realizada a busca no local foi encontrado o veículo, Yamaha Factor, na cor preta, com restrição de roubo.

Os militares encaminharam o suspeito à delegacia, juntamente com veículo recuperado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria

