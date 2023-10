Coordenador da Bancada, o Senador Alan Rick defendeu a destinação de recursos para a ponte de Rodrigues Alves.

Nesta quarta-feira, 18, a Bancada Federal do Acre, coordenada pelo Senador Alan Rick (União-AC), realizou a primeira reunião para definir a destinação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 2024.

O cronograma de apresentação das emendas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2024 ainda não foi divulgado, mas a Bancada Federal do Acre iniciou as rodadas de reuniões com o objetivo de ouvir as demandas dos órgãos estaduais, instituições e prefeituras. Mais duas reuniões estão agendadas para acontecer, uma delas no dia 10, com os prefeitos e entidades federais do Acre, e outra no dia 11, com o Governo do Estado, ambas em Rio Branco.

Entre os projetos já em andamento, o senador Alan Rick defendeu a destinação de recursos para a ponte de Rodrigues Alves que hoje está embargada por decisão judicial. O senador trabalha junto ao DNIT para liberar a obra e recuperar os recursos que tiveram que ser remanejados para a BR 364, este ano, por força da ação judicial. “Solicitei ao DNIT que reponha os recursos no próximo ano para que possamos iniciar as obras. Eu destinarei mais recursos de minhas emendas e espero e apoio da bancada. Estou do lado do povo de Rodrigues Alves”, destacou.

Na reunião, foram apresentadas propostas do governo do Estado no total de R$ 347 milhões. A prefeitura de Rio Branco também enviou seus projetos que contemplam diversas áreas no valor de R$ 230 milhões.

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), por meio de seu Presidente, José Adriano, também apresentou as prioridades do setor produtivo, que incluem a recuperação de ramais, manutenção da BR-317 e reconstrução de trechos da BR-364. “Depois de todas as reuniões, a bancada voltará a se reunir para definir para quais projetos serão destinados os recursos”, explicou o Coordenador da Bancada.

Além disso, também foi discutida a situação dos produtores de macaxeira em Cruzeiro do Sul, que perderam suas plantações devido ao ataque da lagarta mandarová. “Estamos pedindo um auxílio financeiro emergencial para esses produtores junto aos ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Social e Fazenda ”, disse Alan Rick ao Subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração, Fernando Magalhães, do Ministério de Agricultura.

O Senador Alan Rick enfatizou que a Bancada vai trabalhar unida para atender da melhor maneiras as demandas do Acre: “Destinaremos recursos para obras estruturantes, que vão fazer diferença na vida da nossa população, para que a gente tenha resultado para o povo.”

A reunião contou com a presença do Senador Sérgio Petecão, dos Deputados Federais Socorro Neri, Antônia Lúcia, Roberto Duarte, Zezinho Barbary, Gerlen Diniz, Meire Serafim e Eduardo Veloso, além do Deputado Estadual Luiz Gonzaga, Presidente da Aleac, e dos Secretários Assurbanipal Mesquita, de Indústria, Ciência e Tecnologia, e Luiz Tchê, de Agricultura.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram