CBF informou a gravidade da lesão por meio de uma nota oficial e a necessidade de intervenção cirúrgica no camisa 10 do Brasil

A CBF emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (18), para informar a gravidade da lesão de Neymar. O atacante deixou o gramado com fortes dores no revés do Brasil para o Uruguai, no Centenário. Nesse sentido, a entidade divulgou que após exames clínicos e de imagem foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O tempo previsto de recuperação para este tipo de lesão é de seis meses.

Após um choque com o meia De La Cruz, do Uruguai, o jogador sentiu dores no joelho. Sendo assim, Neymar deixou o gramado carregado pelos médicos da Seleção Brasileira, pois não conseguia pôr o pé no gramado. Além disso, o atleta deixou o campo chorando e teve que sair do estádio de muletas.

No momento da lesão, o Uruguai havia aberto o placar com Darwin Núnez, no Estádio Centenário de Montevidéu. Irreconhecível em campo, o Brasil não conseguiu impor o seu ritmo de jogo e viu a Celeste Olímpica ampliar com De La Cruz.

Nova lesão do camisa 10

Vale lembrar que Neymar se recuperou recentemente de uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Dessa forma, o atleta ficou fora de combate durante seis meses, entre março e setembro deste ano. Antes mesmo de sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A última vez em que o camisa 10 havia deixado o gramado ainda no primeiro tempo pela Seleção Brasileira foi em outubro de 2019, contra a Nigéria. Na época, o jogador saiu de campo aos 11 minutos.

Confira a nota da CBF na íntegra

O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, portanto, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.

