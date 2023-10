Na manhã desta quarta-feira (18), a vereadora e atual presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, recebeu em seu gabinete os capitães-tenentes da Marinha do Brasil, através da agência fluvial de Boca do Acre, Paulo Gomes e Alan Costa. A conversa também contou com a presença do procurador jurídico da câmara, Dr. Raimundo Monteiro.

Durante a visita, a presidente e os oficiais reafirmaram a parceria entre as instituições, que tem resultado em benefícios para a população, sobretudo em relação á regularização de embarcações, meio de transporte bastante utilizado na região.

Também durante a conversa, os oficiais convidaram a presidente para prestigiar a cerimônia de passagem de comando da agência fluvial de Boca do Acre, ao capitão-tenente Alan Costa, que vai ocorrer no dia 31 de Outubro no município amazonense. Por sua vez, a presidente destacou que vai indicar moção de aplausos a instituição pelos relevantes serviços prestados a população do vale do Iaco.

“A Marinha do Brasil através da Agência Fluvial de Boca do Acre, tem realizado um serviço de suma importância para a população ribeirinha do nosso município, a câmara se sente honrada em ser parceira da instituição e em reconhecimento a esse trabalho, vamos indicar moção de aplausos durante a sessão solene que será realizada no fim do ano”, afirmou.

Por Assessoria

